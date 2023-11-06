روسيا تطالب بـ«تحرّك جماعي» لإنهاء الصراع في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

دعت روسيا، أمس، إلى «تحرّك جماعي» لوضع حد للحرب في غزة، يشمل عقد مؤتمر دولي، بعد نحو شهر من اندلاع الحرب التي أودت بحياة الآلاف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: «على وقع تصعيد غير مسبوق للعنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تتكثّف الدعوات لتحرّك جماعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي». وأضافت أن موسكو «تدعم بشكل نشط» هذا النوع من الدعوات، وتؤيّد «نهجاً متعدد الأطراف» للسيطرة على النزاع.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بإمكان موسكو لعب دور وسيط في النزاع، لكن المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى أي اختراق يذكر في ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة أو إنهاء القتال.

وأطلقت موسكو جهوداً دبلوماسية، سعياً للإفراج عن أكثر من 200 رهينة محتجزين في غزة. ويعتقد أن من بين هؤلاء ثمانية مواطنين روس.