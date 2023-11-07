شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اجتماع النواب ووزير التعليم.. انفراجة في أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النائبة أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل نتائج اجتماع لجنة التعليم اليوم الإثنين، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن المستبعدين من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

وقالت العادلي، إن اللجنة شهدت جلسة ساخنة استمرت لقرابة 3 ساعات، وإن هناك انفراجة في ملف المستبعدين من مسابقة ال30 ألف معلم، وذلك بعد مناقشات مطولة داخل اللجنة بين النواب والوزير وفي ضوء طلبات الإحاطة المقدمة، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة الاختبار لمن لم يجتاز التدريبات سواء لعدم حصوله على الحد الأدنى، أو للوزن الزائد، أو الحمل.

وتابعت عضو لجنة التعليم: "أما عن استلام العمل لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات فبمجرد استلامهم شهادة اجتياز التدريب سيتم استلام العمل".

وقالت العادلي: "هناك مجموعة من المتقدمين في المسابقة، الذين اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي التنظيم والإدارة ولم يجتازوا التدريبات وهى جزء أساسي من التعيين"، موضحة أن من تقدموا لهذه المسابقة عددهم 140 ألفا، حضر اختبارات التنظيم والإدارة 90 ألفا، نجح منهم 25%، وبعدما اجتازوا الاختبار حصلوا على تدريب، وكان عندهم اختبارات تدريبية يجب اجتيازها، وعددهم يتجاوز 16 ألفا، وعدد الذين لم يجتازوا الاختبارات 12 ألفا، من بينهم سيدات حوامل، واليوم بعد مناقشات طلبات الإحاطة في اجتماع اللجنة، وزير التربية والتعليم قال إنه سيكون عندهم فرصة أخرى لاجتياز التدريبات، وإذا اجتازوها يتم تعيينهم،.

واستكملت: "ووفقا لما أكده وزير التربية والتعليم، فبالنسبة لأصحاب الوزن الزائد نفس الأمر عندهم فرصة أخرى، وهم الذين يزيد وزنهم عن الوزن الطبيعي ب30 كيلو، أمامهم فرصة ثانية لاجتياز التدريب".

وأشارت النائبة أميرة العادلي، إلى أن هناك ممن تقدموا في هذه المسابقة مجموعة لم تكن قد وصلت إلى الحد الأدنى لمجموع النجاح، هؤلاء لديهم فرصة لإعادة الاختبارات التي لم ينجحوا فيها، بالتالي كل من لم يجتازوا اختبارات في المرحلة الثانية أمامهم فرصة ثانية لإعادة هذه الاختبارات، وأمامهم فرصة للتعيين إذا نجحوا.

وواصلت: "من اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واختبارات التدريب ولم يستلموا العمل، بمجرد استلامهم شهادة اجتياز التدريب باعتبارها أحد مسوغات التعيين سيتم تعيينهم على الفور بعد استكمال أوراقهم، والشهادة وفقا لما أكده الوزير تم تجهيزها وسيتم تسليمها لهم".

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي الجبالي ـــ رئيس مجلس النواب قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .