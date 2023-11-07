شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش 20 طلب إحاطة أبرزها أسعار البصل وإزالة إشغالات الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها طلب بشأن التأخر فى تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله فى الأسواق.

وفيما يلى نستعرض طلبات الإحاطة التى سيتم مناقشتها فى اجتماع اللجنة غدا:

1. استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن قيام بعض أصحاب المحاجر غير المرخصة بتجريف الأراضى الزراعية المنتجة بنطاق الوحدتين المحليتين (النجاح وأحمد عرابي) بمركز بدر بمحافظة البحيرة، مما أضر بالإنتاج الزراعى بالمحافظة.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر فى تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله فى الأسواق.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض متبرع بها من أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدى مركز ديرب نجم محافظة الشرقية.

4. طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعى لمساحات من الأراضى تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة إحسان شوقى عبدالسلام، بشأن:

5. تأخر ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاى محافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.

6. وقف السير فى إجراءات الإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر من مركز البحوث الزراعية بتعين عدد من الباحثين على الكادر الخاص بالمركز.

7. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم إدراج الاعتمادات المالية لإنشاء وحدة بيطرية بقرية دلهمو مركز أشمون محافظة المنوفية رغم إدرجها بالخطة الاستثمارية لمديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية.

8. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الموافقة على بناء مدرسة ثانوى على قطعة ارض مساحتها 9 قرايط بحوض الطويلة زمام كفر موسى عمران بمركز الزقازيق رغم حاجة أهالى المنطقة للمدرسة.

9. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن المطالبة بإزالة الإشغالات على الأراضى الزراعية وإعادة استغلال أراضى الإصلاح الزراعى فى مشروعات النفع العام بمركزى المنزلة والمطرية محافظة الدقهلية.

10. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى سيف، بشأن رفض إدارة الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى طلب أهالى عزبة رشيد لشراء قطعة أرض مقام عليها مخازن لإقامة دار تحفيظ للقران الكريم ودار مناسبات.

11. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن تراجع مساحات زراعة محصول القطن طويل التيلة بنسبة 32% خلال الموسم الزراعى 2023/2024.

12. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدراجلى، بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى نحو الحفاظ على الأصول الثابتة والأراضى المملوكة لها.

مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عصام ياسين، بشأن:

13. عدم استكمال تغطية مسقى الغرابى ومسقى مشينا بناحية مجريا مركز أشمون محافظة المنوفية

14. عدم الاستجابة لتغطية مسقى اللغم الواصلة بين قريتى كفر السيد وشاوشاى التابعتين لمركز أشمون محافظة المنوفية رغم وقوع حوادث مرورية أودت بحياة المواطنين.

15. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المغالاة فى احتساب قيمة مقابل حق الانتفاع المقررة لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى على مجرى نهر النيل وذلك فى أغراض الزراعة والتشجير والإنتاج الزراعى والداجنى.

16. مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل، وأحمد الشريف، بشأن عدم الانتهاء من تبطين الترع الرئيسية المارة داخل مناطق الدخيلة والعامرية وبرج العرب وخاصة (ترعة أبو خليفة).

17. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عيسى أبو تمر، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والرى بإنشاء ممر مائى بطول 10 كم لتحويل مجرى السيول بعيدا عن محافظة مطروح لحماية الأراضى الزراعية من الغرق.

18. مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبرى عزبة فودة حبيب على مصرف سنتيماى الكيلو 4700 بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية لنظر لتهالكه مما يشكل خطرًا على حياة الأهالي.

مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن:

19. تبطين ترعة الحاجر بمركز الصف محافظة الجيزة.

20. المطالبة بتطهير مجرى نهر النيل فى نطاق مركز الصف - محافظة الجيزة.