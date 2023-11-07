شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: جهود مصر الإنسانية شريان حياة للشعب الفلسطينى الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد العرابى، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن وصول 5208 أطنان مساعدات إنسانية لـ"غزة" من مصر، أمر طبيعي بأن تكون ضمن الدول الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار الالتزام بمصالح الشعب الفلسطيني وهذا أمر ينظر إليه الشعب بالتقدير، فالدولة بمختلف مؤسساتها والجهات غير الحكومية أيضا في صدارة أشكال الدعم المختلفة للشعب الشقيق.

وتابع، في تصريح لـ"الخليج 365": "هذا ما عهدنا عليه من القيادة السياسية المصرية ولا تمن فيه على أحد"، واصفا تلك الجهود بشريان الحياة للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه في غزة والذي لن يغادرها تحت أي ظرف من الظروف وتحت كل أشكال القهر والعدوان ولكن سيظل صامدا ومصر ستظل داعمة بقوة لحياة هذا الشعب العظيم الأبي والصامد على أرضه.

وتستمر جهود الدولة المصرية على مدار الساعة لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري والذى يقوم بتسليم نظيره الفلسطينى مساعدات الإغاثة بشكل مستمر.

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى تفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطينى والمتواجدة بمخازن " مطار العريش، مخازن الهلال الأحمر المصرى، وغيرها من المخازن الأخرى" حيث تم تسليم الجانب الفلسطينى 1488 طن أدوية ومستلزمات طبية و1429 طن مواد غذائية و2140 طن مياه و398 طن مواد إغاثة أخرى و476 شاحنة بجانب الخيام.