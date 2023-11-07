أمير عبد اللهيان رداً على الخارجية الأميركية: أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة

اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ردا على إعلان الخارجية الأميركية أنّ وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لم ينقل رسالة إلى إيران عبر رئيس الوزراء العراقي، الى ان الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة إنسانية منذ الأسبوع الماضي، وقد وصلتنا رسالتهم وهم يقولون إنّها خاطئة وفي الوقت نفسه يديرون الحرب ضد غزة والضفة الغربية.

وقال عبد اللهيان رداً على الخارجية الأميركية: "أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة".

وفي تصريح له عبر موقع "اكس"، اشار الى أن واشنطن تفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الاسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم. ولفت الى إن "أكثر من 120 دولة دعت إلى إنهاء الحرب كما ينزل الملايين من مختلف مدن العالم، بما فيها واشنطن، إلى الشوارع دعما لفلسطين وإدانة جرائم الحرب".

واردف أن "البيت الأبيض يفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الإسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم".