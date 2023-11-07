وزير الدفاع الإسرائيلي يُوافق على خطط إضافية للهجوم البري في غزة

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مكتب الوزير.
وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدمًا كبيرًا، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.
ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرًا يضر بشكل كبير بأنشطة حركة حماس.
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