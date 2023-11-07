زيلينسكي: الوقت هو للدفاع وليس ملائما لإجراء انتخابات في اوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات". واوضح في مداخلته اليومية، "علينا أن نقرر ان الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا. اعتقد أن الوقت ليس ملائما لإجراء انتخابات". واضاف "علينا أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات او أولويات أخرى".
وشدد زيلينسكي على أنه "لا مكان للنزاعات". وتابع "ندرك جميعا اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تماما إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة".
والجمعة الفائت، اعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أن "الرئيس الاوكراني يدرس موضوع الانتخابات ويقيم الايجابيات والسلبيات"، لافتا الى أن الانتخابات تطرح على السلطات تحديات غير مسبوقة.
وكانن المفترض اجراء الانتخابات التشريعية في أوكرانيا في تشرين الاول من هذا العام، تعقبها الانتخابات الرئاسية في آذار 2024.
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