اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الى اننا "لا ندعم إبادة جماعية في غزة ولا نتفق مع هذا الوصف، وليس هذا ما يحدث من وجهة نظرنا".
ولفت كيربي في حديث لـ "فوكس نيوز"، الى ان "التوقفات التكتيكية للقتال في قطاع غزة يجب أخذها بعين الاعتبار ونريد المضي في ذلك، والتوقفات التكتيكية للقتال في غزة فكرة جيدة ونأمل أن يراها نظراؤنا الإسرائيليون على هذا النحو".
واوضح كيربي بان هناك آلاف القتلى بغزة، ونحث الإسرائيليين على أن يكونوا حذرين ويقظين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر كيربي: نحن لا ندعم إبادة جماعية في غزة ولا نتفق مع هذا الوصف وليس هذا ما يحدث من وجهة نظرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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