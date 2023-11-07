كيربي: نحن لا ندعم إبادة جماعية في غزة ولا نتفق مع هذا الوصف وليس هذا ما يحدث من وجهة نظرنا

اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الى اننا "لا ندعم إبادة جماعية في غزة ولا نتفق مع هذا الوصف، وليس هذا ما يحدث من وجهة نظرنا".

ولفت كيربي في حديث لـ "فوكس نيوز"، الى ان "التوقفات التكتيكية للقتال في قطاع غزة يجب أخذها بعين الاعتبار ونريد المضي في ذلك، والتوقفات التكتيكية للقتال في غزة فكرة جيدة ونأمل أن يراها نظراؤنا الإسرائيليون على هذا النحو".

واوضح كيربي بان هناك آلاف القتلى بغزة، ونحث الإسرائيليين على أن يكونوا حذرين ويقظين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.