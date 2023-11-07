طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان خلال اليومين القادمين

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية الى ان طقس خريفي دافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط خلال اليومين القادمين.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل . يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئياً ويتكون الضباب الكثيف أحياناً خاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي دبرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل مع استمرار تشكل الضباب أحياناً على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتكون الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.