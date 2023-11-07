إلغاء 80 بالمئة من رحلات مطار بن غوريون منذ اندلاع الحرب مع غزة

أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب بإسرائيل، بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة المعتادة خلال الفترة ما قبل الحرب.

وتتعلق معظم الحركة بالناقلات الإسرائيلية الثلاث، وهي: العال، أركيا، وإسرائيل؛ في وقت لقد ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.

وتستطيع شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث مواصلة الطيران، لأنها مؤمنة من قبل شركة "إنبال" للتأمين المملوكة للحكومة الإسرائيلية، والتي حصلت على ضمانات من الدولة.

لكن شركات الطيران الإسرائيلية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة العال، جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، بحسب "Secret Flights".

كذلك، تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من وإلى إسرائيل؛ لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا)، وألغى ما يقدر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات الجوية المقررة من وإلى إسرائيل في الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في 7 تشرين أول الماضي.

ومنذ نحو شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.