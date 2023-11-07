الهلال الأحمر الفلسطيني: من المتوقع نفاذ احتياطي الوقود في مستشفى القدس بغزة خلال الـ48 ساعة القادمة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه "من المتوقع نفاذ احتياطي الوقود الخاص بمولدات الكهرباء في مستشفى القدس بغزة خلال الـ 48 ساعة القادمة".

في وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على "ضرورة إدخال الوقود ووقف إطلاق نار إنسانى بقطاع غزة"، مشدداً على أن "أغلب ضحايا القصف الإسرائيلى من الأطفال والنساء، والقطاع تحول إلى مقبرة للأطفال".

بدوره، ذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "الوضع الإنساني داخل قطاع غزة في حالة انهيار كامل، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وارتفاع أعداد الإصابات والقتلى".

وشدد على "الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية في مستشفيات قطاع غزة، والتي تعمل منذ 30 يومًا بشكل متصل لعدم وجود بدائل من خلال المتطوعين من الدول الأخرى، كما حدث من عمليات تطوع في أحداث سابقة من قبل الأطباء والممرضين والطواقم الطبية، فيما لم تشهد هذه الكارثة وجود أي متطوعين لمساندة الكوادر الطبية منذ بدء العدوان".

وعن المساعدات التي تحتاجها المستشفيات، أكد أنه "لا فائدة منها في ظل عدم توافر الوقود منذ 30 يومًا، ما أدى إلى خروج كافة الأجهزة التي تعمل بالكهرباء عن العمل، لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي، ونقص المواد الطبية والأغذية".