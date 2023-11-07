الجيش الإسرائيلي يهدد: يمكننا الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، في بيان مساء الاثنين، أن "تل أبيب يمكن أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط."

وقال هاليفي: "منذ شهر نشهد حربا نسدد خلالها ضربات قاسية للغاية لحماس ونضرب القيادة الحمساوية، ونضرب القادة الميدانيين، ونضرب المخربين، وندمر البنى التحتية التابعة لحماس في غزة"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "نحن على أهبة الاستعداد بشكل مستمر للتعامل مع مناطق أخرى".

وتابع: "هذه القاعدة قادرة على الوصول إلى كل مكان في الشرق الأوسط".

وكشف هاليفي أنه زار مقر السرب 140 إسناد جوي لطائرة "أدير".

وأكد أنه لم يسبق لهم القيام بمثل هذا الشيء، وبأنواع ذخيرة ثقيلة للغاية، لافتا إلى علاقة جيدة للغاية بين ما تحتاجه القوة وما تقدر الطائرة على تقديمه.

وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "كنا نعرف دائما أن هذا الربط بين الجو والبر قوي، أما الآن فنرى أنه أقوى بكثير مما عرفناه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تواصل القتال في قطاع غزة.