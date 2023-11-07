شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح لولاية رئاسية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سارع الكرملين، أمس الاثنين، إلى نفي عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح نفسه للفوز بولاية رئاسية جديدة. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.

وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته رويترز عن اتخاذه قرار الترشح «الرئيس لم يدل بأي تصريحات.. والحملة لم تعلن رسمياً بعد». وكانت رويترز نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024. وأشارت الوكالة إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاماً في السابع من أكتوبر، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل. ووفقاً لرويترز، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

من جهة ثانية يعتزم بوتين زيارة قازاخستان في التاسع من نوفمبر الجاري في الوقت الذي أعلن فيه مكتبه أن مكتب قاسم جومارت توكاييف رئيس قازاخستان قال إن من المتوقع أن يزور بوتين البلاد في التاسع من نوفمبر.

وستكون هذه ثالث رحلة معروفة لبوتين للخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في مارس بحقه بتهم ارتكاب جرائم حـرب،وهـــــو أمر يرفضه الكرملين بشدة.(وكالات)