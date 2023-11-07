شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد مطالبتها بالوقف الفوري للنار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت دولة الإمارات خلال اجتماع اللجنة الرابعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) استنكارها الهجمات على العاملين والمدنيين والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة في قطاع غزة، وطالبت بتوفير الحماية للفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء.

وأكدت الإمارات في بيان ألقاه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار دبلوماسي خلال اجتماع اللجنة الرابعة بشأن وكالة (الأونروا) مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، معبرة عن الأسف تجاه الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين جراء الحرب، لافتاً في الوقت نفسه إلى سقوط عدد من العاملين في المجال الإنساني ضحايا للحرب من أجل توفير جزء بسيط من الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار القصف الإسرائيلي العنيف وتوسيع العمليات البرية في القطاع.

وأعربت الإمارات عن تقديرها للتضحيات التي يقدمها موظفي الاونروا أثناء تأدية مهامهم النبيلة في هذه الظروف الصعبة، مذكرة بمقولة المفوض العام للأونروا في رسالة إلى موظفيه الشهر الماضي: «أنتم تمثلون وجه الإنسانية خلال واحدة من أحلك أوقاتها»، مجددة دعمها لوكالة الأونروا والجهود الهامة التي تبذلها لدعم الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقدمت الإمارات تعازيها إلى المفوض العام لوكالة (الأونروا) فيليب لازاريني ولموظفي الوكالة إزاء مقتل 89 شخص منذ اندلاع الحرب، وهو أكبر عدد يقتل من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في نزاعٍ خلال هذه الفترة القصيرة. كما عبرت عن خالص تعازينا للشعب الفلسطيني الشقيق جراء مقتل قرابة عشرة الالاف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال.

وشددت الإمارات مجدداً على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مستنكرة شن هجمات على العاملين والمدنيين، والأعيان المدنية ومرافق الأمم المتحدة، ومنها تلك التابعة للأونروا، بالأخص المرافق التي تتعرض للقصف وهي مكتظة بالنازحين من الحرب، ومنها مؤخراً مدرسة في مخيم المغازي للاجئين، فيما تضرر بالمجمل 48 مرفق تابع للأونروا. وأشارت الإمارات إلى دعم الغالبية العظمى من دول العالم قرار الجمعية العامة المعتمد في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي بشأن حماية المدنيين في الجلسة الاستثنائية الطارئة، موضحة أنه يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي وضع لحماية المدنيين.

وأشادت الإمارات باستمرار وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص تحت حصار خانق، بعد قطع إسرائيل أحد أكثر الموارد الأساسية لحياة الانسان وهي المياه، وبعد قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات.

وأعرب الإمارات عن أسفها لمنع إدخال المواد الغذائية عن شعب بات يتضور جوعاً وغيرها من المواد الأساسية ومنها المساعدات الطبية، باستثناء بعض شحنات المعونة القليلة مما تسبب بانهيار القطاع الصحي، وتدهور الأوضاع الإنسانية الى مستويات كارثية، وذلك في الوقت الذي قطعت فيه الاتصالات عن قطاع غزة للمرة الثالثة خلال عشرة أيام، ما يتسبب بتعتيم إعلامي، ويمنع السكان من التواصل مع الطواقم الطبية،ويعرقل عمل الجهات الإنسانية والصحية من الاستجابة للأوضاع على الارض.

وأورد بيان الإمارات: «كيف من الممكن في هذه الأوضاع إنقاذ حياة المدنيين؟ إننا نطالب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في قطاع غزة، خاصة الأطفال، الذين يتعرضون لوطأة هذا النزاع، فكما صرحت منظمة اليونيسف» أصبحت غزة مقبرة للأطفال فيما أصبحت أحد أكثر العبارات المؤلمة تردداً بين الطواقم الطبية في غزة هي «طفل مصاب فقد جميع أفراد أسرته».

وجددت الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لهذه الحرب لحقن الدماء، ومنع توسع رقعة النزاع في المنطقة، وإلى ضمان ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق.

وأكد بيان الإمارات على أن الدور الهام الذي تضطلع به الأونروا في مساعدة ودعم لاجئي فلسطين بات ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط في قطاع غزة، وإنما أيضاً في الضفة الغربية التي تشهد بدورها تصاعداً حاداً في العنف قتل على إثره 136 فلسطيني منهم 43 طفلاً، وهذا الى جانب الجهود الهامة التي تضطلع بها الأونروا في كل من الأردن ولبنان وسوريا، الأمر الذي يقتضي من المجتمع الدولي مواصلة حشد التمويل وتوجيه الموارد والدعم لهذه الوكالة.

وتابع البيان:«انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ الإنسانية، قدمت منذ وقت اندلاع الحرب في غزة 20 مليون دولار للوكالة لدعم استجابتها الإنسانية للمتضررين، وهذا إلى جانب تقديم 35 مليون دولار للوكالة هذا العام لمساعدتها على الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين ومنهم اللاجئين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة جراء عنف المستوطنين والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فيه».

ولفت البيان الإماراتي إلى قرار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “حفظه الله” بإطلاق عملية إنسانية تحت مسمى “الفارس الشهم 3” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بعد التوجيه أيضاً بمبادرة اخرى لعلاج ١٠٠٠ طفل من غزة في المستشفيات الإماراتية، إلى جانب إطلاق بلادي حملة «تراحم من أجل غزة» لدعم المتضررين في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، وكذلك إنشاء جسر جوي نقل حتى ال’ن 200 طن من مساعدات دولة الامارات والأمم المتحدة إلى مصر تجهيزاً لنقلها إلى قطاع غزة.

وشددت البيان على أهمية السماح لموظفي الأونروا وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني بالتنقل وعلى نحو آمن، لمساعدة المحتاجين وتوفير الرعاية المطلوبة.

وأورد بيان الإمارات: «نشدد على ضرورة توفير كامل الحماية لعاملي وكالة الاونروا وغيرها من الجهات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، فبعد مقتل العديد من موظفي الأونروا، ما هي الرسالة التي نود أن تصل إلى العاملين في المجال الإنساني حاليآً وفي المستقبل؟».

وجددت الإمارات التأكيد على موقفها الراسخ والتاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويشمل هذا إيجاد حل عادل للاجئي فلسطين وبما يضمن حقهم في العودة.