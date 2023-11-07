كييف تُؤكد مصرع مساعد قائد القوات الأوكرانية وتكشف الأسباب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائد العام للقوات الأوكرانية، "فاليري زالوجني"، مصرع مساعده "غينادي تشاستياكوف"، مُشيرًا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت كانت موجودة داخل هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء اليوم الإثنين.

وقال زالوجني: "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".

وأضاف أنه سيتم تحديد الأسباب وملابسات الحادث خلال التحقيق القضائي.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق بيان وزارة الداخلية الأوكرانية يقول إنه نتيجة الإهمال، انفجرت قنبلة يدوية، وقُتل مساعد زالوجني، وتم نقل نجله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

صحيفة أوكرانية تكشف عن مُنافس خطير لـ "زيلينسكي" في الرئاسة:

قد يُصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية "فاليري زالوجني"، مُنافسًا خطيرًا للرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، في الصراع على السُلطة، حسبما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، مساء الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن المقال الذي نشره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني في مجلة "الإيكونوميست" حول فشل الهجوم الأوكراني وانسداد الأفق في الجبهة، بالإضافة للمقال الذي نشر قبل ذلك في مجلة "تايم" حول الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي وفريقه من جهة وبين قيادة الجيش من جهة أخرى حول استراتيجية الحرب، أثارت نقاشًا في الدوائر السياسية الأوكرانية حول نوايا زالوجني الترشح للرئاسة".

وأشارت إلى أنه من الواضح أن ظهور المواد في مجلة "تايم" و"الإيكونوميست" ليس عشوائيًا ويهدف لإظهار المشاكل الكبيرة المحيطة بــ زيلينسكي على صعيد السياسة الداخلية والخارجية، وكذلك الترويج لــ زالوجني كبديل له.