رئيس إيران يطير إلى السعودية لبحث الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يطير الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إلى العاصمة السعودية "الرياض" الأحد المُقبل، للمُشاركة في اجتماع رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي الخاص بمناقشة الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الإثنين.

وخلال الأسابيع الماضية، أجرى رئيسي، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن محمد بن سلمان أكد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، لوقف أعمال التصعيد الجاري"، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاتصال ناقش "ضرورة إنهاء جرائم الحرب ضد فلسطين".

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

أمريكا تُعلّق على ادعاء إيران بسعي واشنطن لوقف الحرب في غزة:

نفت "الولايات المتحدة"، مزاعم إيران بأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لوكالة تسنيم الإيرانية، إن الولايات المتحدة بعثت لـ طهران رسالة في الأيام الثلاثة الماضية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أمير عبداللهيان: "لقد قاموا ببعض الأفعال، لكن في الواقع، لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

ووفقًا لشبكة CNN، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن "هذا البيان كاذب بشكل قاطع".