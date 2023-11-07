أمريكا تُوجّه رسالة خاصة إلى إسرائيل بشأن حربها ضد حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، بأن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس "سريعة وحاسمة ومُميتة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، أن أمريكا لا تُحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة ونُواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين.

وأشار إلى أن تغيير تموضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

وأكد أن البيت الأبيض، يدعم هدنًا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة.

أمريكا تتعهد بمُواصلة تقديم الدعم لإسرائيل في مُحاربة حماس:

وعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمُحاربة حركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الرئيس (جو بايدن) أوضح، في محادثة مع نتنياهو اليوم، إننا سنواصل ضمان حصول إسرائيل على الأدوات والوسائل اللازمة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأنجلوسكسونيين يدفعون الشرق الأوسط لبدء حرب كبرى.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن النهج الذي يتبعه الغرب يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.

هذا وقد أعلنت واشنطن منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب، وأرسلت قوات إلى الشرق الأوسط وحاملتي طائرات.

كذلك حذرت واشنطن كلًا من طهران وحزب الله بعدم التدخل وتوسيع الحرب واستهداف إسرائيل.

هذا وقد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10022 قتيلًا بينهم 4104 أطفال، السابع من أكتوبر الماضي.

أمريكا تُخطط لنقل أسلحة بـ 320 مليون دولار إلى إسرائيل

تُخطط الإدارة الأمريكية برئاسة "بايدن" لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وهي صفقة أسلحة كبيرة تأتي وسط مخاوف مُتزايدة في الكونجرس وبين بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأرسلت الإدارة إخطارًا رسميًا في 31 أكتوبر إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط له لمجموعات من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية، وفقًا لمراسلات اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة رافائيل الأمريكية لصناعة الأسلحة بنقل القنابل إلى شركتها الأم الإسرائيلية رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية، حسبما ذكرت المراسلات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعمق توغله في غزة:

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن القوات البرية عملت على عُمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.