سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب على أمريكا أن تقنع إسرائيل بوقف العنف في غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بوقف العنف.

وتابع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات للجزيرة:" يجب على العالم أن يتحد للدعوة إلى وقف إطلاق النار".

قال البيت الأبيض، إن بايدن ونتنياهو ناقشا جهود ضمان إطلاق سراح رهائن، تحتجزهم حماس بينهم أطفال وعدد من الأمريكيين.

وتابع البيت الأبيض، أن بايدن ونتنياهو رحبا بزيادة المساعدات الإنسانية خلال الأسبوع الماضي.

وأكد البيت الأبيض، على أنّ بايدن ونتنياهو ناقشا ضرورة زيادة عمليات تسليم شحنات المساعدات بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض، إن أمريكا ترغب في هدن إنسانية في غزة بأسرع وقت ممكن وتواصل مناقشة ذلك مع الإسرائيليين.

وتابع البيت الأبيض: "ينبغي تجنب المدنيين وإرسال المزيد من شاحنات المساعدات لغزة، إضافة إلى أننا ندعم هدنا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة".

وأكد البيت الأبيض: "تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط، هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع، ونريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين، كما أطلقنا مسيرات على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي".

وأوضح البيت الأبيض: "أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة، كما أننا لا نحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة، ونواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين" مؤكدا على أنّ المزيد من الأمريكيين سيغادرون غزة اليوم