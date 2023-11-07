210 جنيهات.. تعرف على رسوم الامتحانات لطلاب الإعدادية والثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

وحددت الوزارة، في خطاب رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 كالتالي: 158 جنيه مقسمة إلى 148 رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم امتحانات إضافي.

كما قررت أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي: 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية، بينما تقرر أن تكون الرسوم للطلاب الذين يدخلون الامتحانات للمرة الثالثة والرابعة 410 جنيهات.

ورسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 كالتالي: يدفع الطالب في المرات الثلاث الأولى للتقدم للامتحانات 193 رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية بالإضافة إلى 20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيها رسم إضافي، وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة 248 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية و20 جنيها مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج و15 جنيها رسم إضافي.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لرسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية فهي كالتالي: 193 جنيها رسوم خامات ومستلزمات الامتحان و15 جنيها مقابل خامات الامتحانات العملية بالإضافة إلى 15 جنيها رسم إضافي.