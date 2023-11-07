مدير مستشفى العودة: المستشفى سيتوقف عن العمل مساء غد لنفاد الوقود

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أحمد مهنا مدير مستشفى العودة في غزة: المستشفى سيتوقف تماما عن العمل مساء غد لنفاد مخزون السولار، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية لم تغادر المستشفى منذ 30 يوما بسبب الضغوط والقصف المتواصل.

وتابع مدير مستشفى العودة، خلال تصريحات تلفزيونية، "لدينا 60 مريضا مقيمين في المستشفى بعضهم حالته خطيرة وآخرون حالتهم متوسطة"

ولفت مهنا إلى وصول شظايا إلى باحة المستشفى الأحد، جراء قصف إسرائيلي، موضحًا أن 80 % من المرضى في المستشفى هم من النساء والأطفال.

وأوضح أن الإمدادات اللوجيستية في المستشفى شارفت على النفاد، فإن هناك شح تام في المواد التموينية والغذائية في كل منطقة شمال غزة.