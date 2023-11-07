هل طلاق الشقاق معتد به شرعا؟.. أمين الفتوى يُجيب - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل يدعى ربيع، من محافظة الجيزة، مفاداه، إن له ابنة متزوجة وحدث الكثير من المشاكل ووصلت إلى الطلاق عن طريق المحكمة، فأعلن الزوج أكثر من مرة والزوج لم يحضر، فالمحكمة حكمت بطلاق يسمى طلاق الشقاق، فما حكم هذا الطلاق، هل هو شرعي أم غير شرعي، وما تاريخ العدة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "طالما الزوج أعلن فالطلاق معتد به شرعا، فللقاضى أن يطلق عليه، يعنى له سلطان، ويمكن أن يطلق القاضى الزوجة للشقاق أو الضرر".

وتابع: "طالما الزوج لم يستأنف ومر وقت الاستئناف فهنا يصبح الحكم نهائيا، ومن هنا تبدأ الزوجة من يوم الحكم النهائي بعد العدة الشرعية وهى ثلاث حيضات من هذا التاريخ".