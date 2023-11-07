نشرة البرلمان| توصيات للحد من مشكلات البيئة.. والتشريعية توافق على قانون الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

أحال مجلس الشيوخ توصياته بخصوص الحد من مشكلات البيئة للحكومة، كما شهد مجلس النواب جلسة مغلقة في لجنة التعليم لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق يأسباب استبعاد من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

وزيرة البيئة: نستخدم "الجزرة" بدلا من "العصا" فى التعامل مخالفي قوانين البيئة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون وإحالة التقرير للحكومة للتنفيذ ما جاء به من توصيات.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة -خلال الجلسة العامة، جهود الدولة في مواجهة التلوث الناتج عن استخدام الكربون، قائلة: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

جلسة مغلقة لللجنة التعليم

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب جلسة مغلقة لمناقشة طلبات احاطة تقدم بها النواب حول شكاوي الدين تم استبعادهم وعدم تعينهم في مسابقة المدرسين ، وان هناك أسباب غير دستورية تم ترديدها حول اسباب الاستبعاد .

حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون المجالس النيابية

‎التشريعية توافق على تعديلات قانون الطفل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص. كما لفتت المذكرة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار

استمرار الهجوم العنيف على غزة ضمن مؤامرة إسرائيل للإجبار على التهجير القسري

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار إسرائيل في عدوانها البربري على غزة وجرائمها ضد الإنسانية لدرجة وصلت إلى حد تهديد أحد وزرائها بقصف غزة بالنووي، يعكس مدى وحشية وإرهاب قوات الاحتلال في مواصلة خطابه المتغطرس الذي لا يراعي فيه أي مبادئ للإنسانية والقيم الأخلاقية، ويمارس فيه حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما، معتبرا أن استهداف المنشآت المدنية وضرب كافة مقومات الحياة يبرز استمرار المؤامرات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع منه إلى سيناء، وهو أمر مرفوض وبقوة من الجانب الفلسطينى مع المصري أيضا.