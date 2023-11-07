شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: مصر لن تسمح بوعد بلفور جديد على حساب أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن مصر لن تسمح بوعد بلفور جديد على حساب أراضيها و مقدراتها، فقد أصبحت تملك من الإمكانيات والأدوات ما يجعلها تستطيع أن تحافظ على مقدرات البلاد سواء بالأدوات الدبلوماسية او العسكرية فالشعب المصري دفع من دماء أبنائه لاستعادة أرضه وليس لديه أى مانع أن يدفع الغالي والنفيس مهما كان ليحافظ عليها.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأرض بالنسبة للمصريين عرض وشرف ولا يوجد لها مقابل أو ثمن، مشددا أن المصريين بكل فئاتهم وطوائفهم يبذلوا كل الجهد ليستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه، فالمصريين يؤمنون جيدا أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم ومساعدتهم على ذلك هو أحد الواجبات القومية على المصريين، موضحا أن مصر تتظر للتهجير بأنه تصفية للقضية الفلسطينية لذلك يبذل المصريين على جميع المستويات كل الجهد لمساندة الفلسطينيين ويرفضون أي محاولات للتهجير القسري أو إجبار الشعب الشقيق على النزوح بالقصف المتعمد للمنشآت المدنية والمستشفيات.

واعتبر أن الجهد الرئاسي والدبلوماسي أصبح يدعمه جهد شعبي بالمقاطعة لمنتجات كل داعم لعدوان إسرائيلي الغاشم، وكل من يساعدها على مخطط التهجير و هو ضغط شعبي نابع من نبض الشعب المصري، ويجب ان يأخذه الآخر بجدية لانه دليل جديد أن الشعب داعم للقيادة السياسية في إدارتها للامور، فهذه الإدارة التى تتسم بالرشادة و الصبر الاستراتيجي لا يجب أن يتم اختبارها.