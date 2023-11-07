انتزعوا معلومات حساسة عن المواقع والتوقيتات.. «تايمز أوف إسرائيل»: جيش الاحتلال يكتشف تواصل آلاف الجنود مع حسابات مزيفة لـ «حمــ..ــاس» بصور فتيات

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباطه شبكة من أنصار المقاومة الفلسطينية "حماس" تستخدم صفحات وحسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي لانتزاع معلومات من جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الوحدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة ووقت نشرها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن شبكة الحسابات الشخصية، وخصوصا على منصة "انستجرام"، استخدمت صور نساء حقيقيات كجزء من عملية أسمتها الصحيفة بـ "صيد القطط".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحسابات تواصلت مع جنود إسرائيليين و”أدارت نوعا من العلاقة الرومانسية من خلال المراسلات والتسجيلات الصوتية ومكالمات الفيديو” من أجل جمع معلومات لحماس.

وتتكون الشبكة من عشرات الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، ويتراوح عدد الضحايا المحتملين بين مئات وآلاف الجنود، بمن فيهم جنود الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يوضح "ما إذا كانت الشبكة قد حصلت على أي معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ لحماس."

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للقطات الشاشة التي كشف عنها الجيش، فإن شبكة الحسابات حاولت في البداية كسب ثقة الجنود الإسرائيليين، ثم حوّلت المحادثات إلى أنشطتهم في الجيش، لتتطور إلى صور ومقاطع فيديو ومعلومات عن مكان وجودهم ووحدتهم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على ملفات تعريف مزيفة، كما أنها تتظاهر بأنها أقارب وأصدقاء، من أجل “تعزيز مصداقيتها”.

وتقول الصحيفة إن أحد الحسابات يحمل إسم "شيرا سيمون" جمع معلومات من جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأضافت أن الحساب سأل الجندي بعد ذلك عن اسم قاعدته العسكرية ووقت الدخول إلى غزة.

وفي حالة أخرى، أخبر نفس الحساب "شيرا سيمون" ضابط في لواء جفعاتي بأنها "ضابطة مخابرات"، ثم سألته عن سبب وجوده في قاعدة في مرتفعات الجولان، ليجيب الجندي أنه كان هناك للتدريب.

وفي حالة أخرى، طلب حساب آخر يدعى "أولغا أور"، من أحد الجنود التقاط صورة تظهر موقعه وبعض الجنود الآخرين، قائلا: “أعتقد أنه إذا رأت والدتي كل الجنود مستعدين ويريدون القتال، فربما سيهدئها ذلك”.

يشار إلى أن إسرائيل تشن عدوانًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، عندما نفّذت فصائل المقاومة عملية "طوفان الأقصى" التي كبّدت الاحتلال أكثر من ألف قتيل، بيما اُستشهد جراء القصف الإسرائيلي المتواصل نحو 9500 فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.