منذ فجر اليوم.. القسام تعلن تدمير 13 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها دمرت منذ فجر اليوم الإثنين، 13 دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال بغزة.



وقالت القسام عبر "تليجرام" إن مقاتليها هاجموا قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة، ودمروا 5 دبابات بقذائف "الياسين 105".

وأضافت أنه تم أيضا تدمير دبابة سادسة بقذيفة الياسين، واستهداف قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتين من طراز "تي بي جي"، مشيرة إلى قصف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب إيريز بقذائف هاون.



وذكرت القسام، أنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة في حي الإسراء شمال غربي غزة بقذيفة الياسين، مؤكدة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا.



كما أعلنت كتائب القسام، إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة السلاطين شمال غرب بيت لاهيا بقذيفة "الياسين 105".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 4 آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم.



وقالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب تل الهوا بقذيفة الياسين 105 صباح اليوم، مشيرة إلى أنها قصفت حشود القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف هاون.

في سياق متصل، أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها قصفوا حشودا لقوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف هاون.



وقالت كتائب القسام، فجر الاثنين، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام إنها خاضت، الأحد، اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين.

وأكد الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" إن مقاتلي المقاومة دمّروا خلال الـ48 ساعة الأخيرة 27 آلية عسكرية كليًا أو جزئياً، وأطلقوا عشرات قذائف الهاون على قوات الاحتلال المتوغلة واشتبكوا معها بشكل مباشر، معلناً أنهم أوقعوا فيها "خسائر محققة".



إلى ذلك، أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.



وكانت القسام نشرت من قبل مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي غرب موقع إيريز بقذائف الهاون.



وأشارت إلى أنها استهدفت أيضا قوة مشاة في منطقة السموني وأخرى بمنطقة المقوسي في مدينة غزة بعشرات القذائف.



إلى ذلك أعلنت كتائب عز الدين القسام- لبنان مساء اليوم أنها قصفت نهاريا وجنوب حيفا بـ16 صاروخا "ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة".



في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن 30 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه شمالي إسرائيل، وإن عناصر الجيش ردوا بالمدفعية على مصادر النيران.

المصدر: وكالات