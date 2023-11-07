جنوب إفريقيا تسحب جميع دبلوماسيها من إسرائيل وتؤكد تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، الاثنين، سحب جميع دبلوماسييها من تل أبيب على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.‏



وأكدت الوزيرة في رئاسة جنوب إفريقيا، خومبودزو نتشافيني، هذه الخطوة الدبلوماسية، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لإذاعة "جاكاراندا إف إم" المحلية.



وأعربت حكومة جنوب إفريقيا عن تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني، بينما أدانت أيضا قتل المدنيين من الجانبين.



ونظمت بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين اعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى جنوب إفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي



وقالت نتشافيني إن "حكومة جنوب إفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور".



وأضافت: "يشعر مجلس الوزراء في البلاد بخيبة أمل إزاء رفض الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دون عقاب، ولا تزال الممرات الإنسانية مغلقة بسبب الهجمات المستمرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية".



وتابعت قائلة: "كما أشرنا سابقا، لا يمكن التسامح مع الإبادة الجماعية تحت مراقبة المجتمع الدولي".



ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

المصدر: الأناضول