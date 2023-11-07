شكرا لقرائتكم خبر عن رفضًا لعدوانها الغاشم.. جنوب أفريقيا تستدعي دبلوماسييها بدولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت جنوب أفريقيا، اليوم، دبلوماسييها في إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، للتشاور بسبب عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وأعلنت الوزيرة المكلفة للشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني خلال مؤتمر صحفي، "أن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور".

وأكدت "خيبة أمل" بريتوريا خصوصاً مع استمرار القصف الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة.

قتل الأطفال والمدنيين

بدورها، قالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "نحن كما تعلمون نشعر بقلق شديد إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، ونعتقد أن رد إسرائيل أصبح عقاباً جماعياً".

وأضافت "رأينا أنه من المهم التعبير عن قلق جنوب أفريقيا مع استمرارنا في الدعوة إلى وقف شامل لما يجري في قطاع غزة".

قطاع غزة

وأصبحت جنوب أفريقيا الدولة السابعة التي تستدعي كبير مبعوثيها من دولة الاحتلال، بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وسبقتها تشيلي وكولومبيا والأردن، وتركيا، وهندوراس، وتشاد فيما قطعت بوليفيا علاقاتها.