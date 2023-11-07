4 مستندات.. كيفية تقديم هيئة التدريس لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

يتجه أنظار العديد من أساتذة جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، إلى الترشح لجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية 2023 في مجالاتها المتنوعة.

ويجب على الراغبين في الترشح السرعة في استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة، وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة المخصصة للجوائز. وذلك في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023.

ويتطلب على أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح للجائزة ضرورة مراعاة استيفاء ما يلي:

1. خطاب الترشيح معتمد من الكلية.

2. ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

3. استيفاء جميع نماذج واستمارات الجوائز الموجودة بدليل جامعة عين شمس للجوائز التقديرية والتشجيعية

4. استيفاء جميع الشروط و المرفقات المطلوبة للجوائز

وللراغبين في الحصول على دعم وتوضيح يمكن زيارة مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز.