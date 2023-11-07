ترند اليوم| أحمد فتوح واعتقال عهد التميمي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

أحمد فتوح

قام أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك بإلغاء متابعة محمود "شيكابالا" قائد الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

فتوح يلغي متابعة شيكابالا والأخير يرد

كشف الإعلامي سيف زاهر، خطة النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سيف زاهر يكشف خطة الأهلي لضم فتوح من الزمالك

وصل منذ قليل الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إلى نادي الزمالك، من أجل الخضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية.

"معصية فتوح".. الزناري وصبحي يصلان الزمالك منذ قليل لهذا السبب

تحدث سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد عن موقف ناديه من التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بعد عرضه للبيع من جانب ناديه.

تقديرا لمجلس الزمالك.. قرار عاجل من زد بشأن التعاقد مع أحمد فتوح

عهد التميمي

اعتقلت قوات إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، الناشطة الفلسطينية والمعتقلة السابقة عهد التميمي من منزل أسرتها، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، خلال مداهمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صورة للحظة القبض على التميمي (22 عاما)، حيا فيها القوات التي نفذت الاعتقال.

اعتقال عهد التميمي.. «أثر الصفعة لا يزول»

تركي آل الشيخ

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل المطرب الأمريكي بوست مالون، المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 17 نوفمبر الجاري.

تركي آل الشيخ يروج لحفل بوست مالون بموسم الرياض