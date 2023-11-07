شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع يوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بقيمة 320 مليون دولار.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن الإدارة الأمريكية أرسلت إخطارًا رسميًا في 31 أكتوبر، إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

غزة مقبرة للأطفال

وقالت الصحيفة نقلًا عن مراسلات اطلعت عليها، إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو.إس.إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في فلسطين المحتلة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة دفاع الاحتلال.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت "مقبرة للأطفال"، ما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار، وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف.