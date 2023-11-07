شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات رئاسية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبادرات التي تستهدف إجراء انتخابات رئاسية في مارس المقبل، على الرغم من الغزو الروسي المستمر لبلاده، ووصف ذلك بأنه عمل غير مسؤول تمامًا.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة التيجرى بثها في كييف يوم الاثنين: "أعتقد أن الانتخابات ليست مناسبة الآن".

وأشار إلى أن خلق انقسام سياسي في البلاد، التي تتعامل مع تحديات أخرى بسبب الغزو الروسي الشامل، ليس مناسبًا.

عمل غير مسؤول

وقال زيلينسكي إن موارد الدولة والأوكرانيين يجب أن تركز بدلًا من ذلك على تحقيق "الانتصار" على روسيا، مضيفًا: "ونحن جميعًا ندرك أنه في أوقات الحرب، عندما تكون هناك تحديات كثيرة، فإن طرح موضوع الانتخابات في المجتمع باستخفاف وبشكل هزلي يعد عملًا غير مسؤول تمامًا".

ويتولى زيلينسكي الرئاسة في أوكرانيا منذ مايو 2019.