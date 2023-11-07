شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: تهديد الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة استمرار لانتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، من تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، والتي طرح خلالها إسقاط قنبلة نووية على القطاع كأحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة.

وقال "سعد"، إن هذا التصريح يؤكد بكل وضوح الرغبة الإسرائيلية في إبادة الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن هذا التصريح المتطرف استكمالًا لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتساءل عضو مجلس النواب: "أين دول العالم والغرب الذين يدينون الإرهاب ويتشدقون بالدفاع عن إسرائيل ليل نهار، ويصفون المقاومة الفلسطينية في نفس الوقت بالإرهاب؟!"، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري ضد هذا التصريح الذي يهدد العالم بأسره ويفتح الباب أمام حرب عالمية ثالثة.

وأشار النائب عماد سعد حمودة، إلى أنه يجب وقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والذي ينذر بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

ولفت "حمودة" إلى أن المجتمع الدولي أثبت أنه عاجزًا أمام قوة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك في العلن جميع المواثيق والقوانين الدولية.

فيما يدين النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مشيرا إلي أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأضاف "البدري" فى تصريحات له، إن مخطط تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، بات واضحًا وفقًا للخريطة التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منددا بما تقوم به من حملات إبادة جماعية تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس.

وأشار إلي أن الصراع الذي نشاهده الآن هو الأعنف في القضية الفلسطينية، وهذا واضح في العدد الكبير للشهداء والجرحى من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، بالإضافة إلي ضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف وإعاقة دخول المساعدات للمدنيين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته وسرعة التدخل لمنع كارثة إنسانية من شأنها تدمير المنطقة بأكملها، بالإضافة إلي دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام فى المنطقة وادخال مزيدا من المساعدات الإنسانية للمدنيين.