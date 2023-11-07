رؤساء هيئات أممية: الحرب في غزة لابد أن «تتوقف الآن»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، على وقف إطلاق النار في غزة، محذّراً من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى «مقبرة للأطفال». وأطلق غوتيريش نداءً أممياً إنسانياً لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وفي أنحاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، فيما طالب رؤساء عدة هيئات بالأمم المتحدة أمس بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بعد مرور نحو شهر على اندلاع الصراع. وقال غوتيريش، في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة: إن «الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحاً على مر الساعات».

وتابع الأمين العام: «إن أطراف النزاع، وفعلياً المجتمع الدولي، يواجهون مسؤولية آنية وأساسية ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير».

وأضاف: «الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية.. إنها أزمة للبشرية».

وندّد غوتيريش بمقتل عاملين في وسائل إعلام. وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومقرها في نيويورك، قُتل 36 صحافياً وعاملاً في وسائل إعلام على الأقل.

وقال غوتيريش: «تفيد تقارير بأن حصيلة الصحافيين الذين قتلوا خلال أربعة أسابيع تتخطى تلك المسجّلة في أي نزاع منذ ثلاثة عقود على الأقل».

وتعبر شاحنات محمّلة مساعدات إلى غزة من مصر عبر رفح، لكن حجم المساعدات لا يزال أدنى من مستوى ما قبل السابع من أكتوبر، إذ تقول إسرائيل إن تفتيش الشاحنات يستغرق وقتاً، كما أن لا وقود يتم إدخاله.

وقال غوتيريش: «من دون وقود، سيموت الأطفال الحديثو الولادة والمرضى المعتمدون على أجهزة الإنعاش». وتابع: «السبيل للمضي قدماً واضح، وهو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية الآن، واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي الآن». وندّد غوتيريش بما «نشهده من انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي».

وقال: «توخياً للوضوح.. ما من طرف في نزاع مسلّح فوق القانون الإنساني الدولي».

ورفضت إسرائيل الضغوط الدولية المتزايدة من أجل وقف إطلاق النار، قائلة إنه يجب أولا إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وقال رؤساء الهيئات التابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك: «السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. هذا أمر غير مقبول».

وجاء أيضاً في النداء: «نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. مر 30 يوماً.. يجب أن يتوقف هذا الآن».

ومن بين 18 مُوَقِعاً على النداء المشترك فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة. ومع رفضها الدعوات لوقف إطلاق النار لحين إطلاق سراح المحتجزين، تتواصل الضغوط على إسرائيل لتجنب سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين خلال هجومها على قطاع غزة، في حين تسعى حملة دبلوماسية أميركية في المنطقة للحد من مخاطر تصاعد الصراع.