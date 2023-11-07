شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حزب إرادة جيل، عضو تحالف الأحزاب المصرية، يوم 18 نوفمبر، مؤتمرا جماهيرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور 65 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن حضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، في تصريحات لـ ”الخليج 365”: "إن المؤتمر سوف يتضمن التأكيد على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يعقد بمركز المؤتمرات التابع للأزهر الشريف.

وعن أبرز الحضور، أوضح "مطر" أن المؤتمر سيعقد بحضور 65 حزبا سياسيا علي رأسهم حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب، بالإضافة لعدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ ".

وأشار" مطر "إلى أن حزب إرادة جيل أعلن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأسباب كثيرة علي رأسها استمرار واستقرار حالة الأمن والأمان التي تراجعت بشكل ملحوظ قبل صعود الرئيس السيسي لسدة الحكم، مؤكدا أن الظروف الحالية تدفع الجميع لانتخاب الرئيس السيسي لأنه الأجدر للمرحلة.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن من أهم أسباب دعم حزب إرادة جيل، للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، استمرار إنجازات التي تمت على أرض الواقع من مشروعات قومية وطرق وبنية تحتية.

وشدد "مطر" على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا أن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لا يمكن التنازل عنه.