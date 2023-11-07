نتانياهو: لا وقف إطلاق نار شاملًا في غزة من دون إطلاق سراح أَسرانا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة، المسؤوليّة الأمنيّة الشّاملة" في قطاع غزة، بعد الحرب الّتي تخوضها حاليًّا ضدّ حركة "حماس".
وأشار، في مقابلة تلفزيونيّة، إلى "أنّنا عندما لا نتولّى هذه المسؤوليّة الأمنيّة، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب "حماس "على نطاق لا يمكننا تخيّله"، مشدّدًا على أنّه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل في غزة، من دون إطلاق سراح أَسرانا"، الّذين تحتجزهم "حماس" منذ شنّت في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، هجومها المباغت وغير المسبوق على إسرائيل.
وأوضح نتانياهو أنّ "في ما يتعلّق بوقف إطلاق النّار لفترات قصيرة -ساعة هنا وساعة هناك- فهذا أمر سبق وأن حصل فعلًا"، معربًا عن اعتقاده "أنّنا سندرس الظّروف للسماح للسّلع الإنسانيّة بالدّخول أو لأَسرانا بالمغادرة، لكنّني لا أعتقد أنّه سيكون هناك وقف شامل لإطلاق النار".
وأكّد أنّ "أيّ وقف لإطلاق النّار طويل الأمد، ستستفيد منه حركة حماس"، مبيّنًا أنّ "هذا الأمر من شأنه أن يعيق جهودنا الرّامية لتحرير أسرانا، لأنّ الشيء الوحيد الّذي يؤثّر على هؤلاء المجرمين وعلى "حماس"، هو الضّغط العسكري الّذي نمارسه".
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