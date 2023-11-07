الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم بـ17 طائرة مسيرة فوق القرم والبحر الأسود

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ "إحباط محاولة نظام ​كييف​ لشنّ هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيّرة على أهداف في الأراضي الرّوسيّة"، موضحةً أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي دمّرت 9 مسيّرات أوكرانيّة، واعترضت 8 مسيّرات أخرى فوق ​البحر الأسود​ وأراضي جمهوريّة ​القرم​". وكان حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، قد أشار إلى أنّ أنظمة الدّفاع الجوّي أسقطت 5 مسيّرات فوق البحر بالقرب من المدينة، مشيرًا إلى أنّ شظايا إحدى المسيّرات سقطت على سقف منزل خاص، ممّا أدّى إلى اندلاع حريق صغير، وقد قامت فرق الإطفاء بإخماده.

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