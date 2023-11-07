زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة للجيش أغارات على أهداف لـ"حزب الله"، ردًّا على إطلاق القذائف الصّاروخيّة من لبنان نحو إسرائيل في وقت سابق أمس، وذلك بالتّزامن مع قصف مدفعي نفّذه الجيش"، موضحًا أنّ "من بين الأهداف المستهدَفة، مواقع عدّة تحوي على وسائل تكنولوجيّة لـ"حزب الله"، ومستودع أسلحة وموقع إطلاق قذائف".
وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أمس، أنّ "مقاتلي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 16:20 من عصر يوم الإثنين، التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها. كما استهدفوا عند الساعة 16:30، موقعَي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: الجيش أغار على أهداف لـ"حزب الله" أمس ردًا على إطلاق قذائف من لبنان نحو إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.