أدرعي: الجيش أغار على أهداف لـ"حزب الله" أمس ردًا على إطلاق قذائف من لبنان نحو إسرائيل

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "طائرات حربيّة للجيش أغارات على أهداف لـ"​حزب الله​"، ردًّا على إطلاق القذائف الصّاروخيّة من ​لبنان​ نحو إسرائيل في وقت سابق أمس، وذلك بالتّزامن مع قصف مدفعي نفّذه الجيش"، موضحًا أنّ "من بين الأهداف المستهدَفة، مواقع عدّة تحوي على وسائل تكنولوجيّة لـ"حزب الله"، ومستودع أسلحة وموقع إطلاق قذائف".

وكان قد أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أمس، أنّ "مقاتلي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 16:20 من عصر يوم الإثنين، ‏التجهيزات الفنية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها. كما استهدفوا عند الساعة‏ 16:30، موقعَي المالكية وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة".‏