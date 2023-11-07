التحكم المروري: جريح بتصادم بين سيارة و"بيك آب" وانقلاب حمولته على أوتوستراد ضبية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "تصادم بين بيك آب وسيّارة، وانقلاب حمولة البيك آب من الخضار على المسلك الغربي من أوتوستراد ضبية، وقد نتج عنه جريح".
وأشارت إلى أنّه "تمّت إزالة الحادث، والعمل جار على إزالة الحمولة"، موضحةً أنّ "حركة السّير كثيفة في المكان، وعناصر من مفرزة سير الجديدة يعملون على تسهيل حركة المرور".
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