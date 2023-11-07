التحكم المروري: جريح بتصادم بين سيارة و"بيك آب" وانقلاب حمولته على أوتوستراد ضبية

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "تصادم بين بيك آب وسيّارة، وانقلاب حمولة البيك آب من الخضار على المسلك الغربي من ​أوتوستراد ضبية​، وقد نتج عنه جريح".

وأشارت إلى أنّه "تمّت إزالة الحادث، والعمل جار على إزالة الحمولة"، موضحةً أنّ "حركة السّير كثيفة في المكان، وعناصر من مفرزة سير الجديدة يعملون على تسهيل ​حركة المرور​".