انت الان تتابع خبر بعد زيارة السوداني.. هل بعثت أمريكا رسالة لإيران بشأن "الهدنة الإنسانية" في غزة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن "الولايات المتحدة بعثت لطهران رسالة في الأيام الثلاثة الماضية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "لقد قاموا ببعض الأفعال، لكن في الواقع، لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة"، حسب قوله.



وعندما سألت شبكة CNN متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني أجاب قائلا: "هذا تصريح كاذب بشكل قاطع".

وأضاف: "لقد أوضحنا لإيران أنه لا ينبغي لها أن تسعى إلى توسيع الصراع والعواقب إذا اختارت القيام بذلك".

وتابع: "لقد أوضحنا أيضا علنا وسرا أننا نطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وتنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن سيتطلب هدنة إنسانية في القتال، وأي تأخير في هذه العملية يقع على عاتق حماس".

وتأتي تصريحات عبداللهيان بعد أن قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة إلى طهران، الاثنين، بعد يوم من اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.

ودعا مرشد إيران علي خامنئي إلى "التنسيق بين العراق وإيران لزيادة الضغط السياسي على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف قصف في غزة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

