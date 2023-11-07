انت الان تتابع خبر مدرب توتنهام يعلق على الخسارة أمام تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة: "كان من الصعب معالجة الأمر، من المستحيل تحليل اللقاء لخروجه عن السيطرة في أجزاء كبيرة، نشعر بخيبة الأمل من النتيجة ولكني فخور للغاية باللاعبين الذين قدموا كل شيء، وهذا أمر إيجابي".وأضاف: "كنا قريبين للغاية من التعديل في فرصتين وهذا يظهر روح الفريق، بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية وسجلنا هدفا رائعا، وكنا قريبين أيضا من إضافة الثاني، ولكن البطاقة الحمراء (طرد روميرو) أثرت على المباراة".

وعن ركلة جزاء تشيلسي والبطاقة الحمراء لكريستيان روميرو أوضح: "شاهدوا اللقطة جيدا ومن ثم اتخذوا القرار وبالتالي علينا احترام ذلك، ستكون هناك دراسة لكل القرارات، هكذا سارت المباراة ولم أحب ذلك، ربما استمتعت الجماهير بتلك الأحداث، ولكن كنت أفضل مشاهدتنا نلعب كرة القدم".

