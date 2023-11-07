شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان بكل أشكالها وتدير مؤامرة ضد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، صمت المجتمع الدولى وتجاهله لحرب الإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، قائلا:" ماذا لو هذه المشاهد فى أى دولة أخرى، الدنيا تقوم ولا تقعد فى حال فقد أو خطف أو التعدي على شحص، واليوم العالم يرى ويشاهد مجازر يقوم بها جيش الاحتلال ولا يتحرك أحد".

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" نرى بيانات وتدخلات فى سياسات دول داخلية بشأن تقارير معلبة مسيسة مبنية على معلومات مغلوطة بشأن ملف حقوق الإنسان، هى بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، والعالم يشاهد إسرائيل وهى تنتهك حقوق الإنسان بكل أشكاله وصوره ولم يتدخل أحد الجميع يشاهد فقط دون أن يتحدث أحد".

وأكد السعيد غنيم، أن ما يحدث من صمت دولى غريب وعدم إدانة ما يحدث أو حتى التدخل لوقف هذه الحرب وقتل الأطفال الأبرياء كل يوما فى أبشع صورهه، يؤكد أن هناك مؤامرة كبيرة تُحاك ضد المنطقة بالكامل، وأن الأمر ليس قاصر على فلسطين فحسب ولكن الشرق الأوسط الجديد، والتجاهل الكبير من كل دول العالم التى تشاهد ما يحدث فى صمت خير دليل على ذلك.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن بعض البيانات التى خرجت من عدد من الدول ما هى إلا مجرد إثبات موقف وليست رادعه، الجميع لا يعنيه سوى مصلحة جيش الاحتلال، وهذا ما يدفعنا لسؤال إلا متى سيظل الوضع هكذا ؟، إلا متى سيظل جيش الاحتلال يقتل الأطفال والشعب الأعزل فى غياب تام للمجتمع الدولي بكل شرائحه؟.