شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: استمرار جرائم إسرائيل إلى حد ضرب المستشفيات يهدد السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة للضغط من أجل تهجير الأهالي إلى سيناء.

وقال إن ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان، ويمثل جرائم حرب، تستوجب محاكمة حكومة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتأجيج الصراع في المنطقة ويقوض عملية السلام.

وأكد النائب محمود عصام، أن استمرار الضغط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء أمر مرفوض ولن يتم القبول به على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا بديل عن وقف التصعيد وإقرار حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

بينما استنكر المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي طرح فيها إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن تلك التصريحات توضح خطورة الوضع فى الأراضي المحتلة وتأكيدا لخطة قوات الاحتلال بعمل تطهير عرقي بغزة.

وشدد"حلمي" على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي تلك التصريحات فى الحسبان لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل ضد المدنيين العزل فى فلسطين، منوها أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب فى غزة.

وأوضح القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن ما تقوم به قوات الاحتلال فى فلسطين تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس، مشيرا إلي الالاف الشهداء والمصابين من المدنيين العزل، فضلا عن قصفها للمستشفيات وسيارات الإسعاف وإعاقة ادخال مزيدا من المساعدات لأهالي القطاع.

وطالب حلمي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، والرجوع للحلول السلمية العادلة التي تقضي بحل الدولتين، والرجوع لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.