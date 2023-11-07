في صحف اليوم: اتصالات مكثفة لاحتواء التوتر جنوبًا وباريس تستوعب الانتقادات اللبنانية لموقفها من غزة

بعد مرور شهر على بدء الحرب الإسرائيليّة المدمّرة على قطاع غزة، المترافقة مع تصعيد على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، أشار صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "الوضع على الحدود الجنوبية ما فوق التوتر الشديد، حيث يبدو مع العمليات العسكرية المتصاعدة مربوطاً بشعرة رفيعة آيلة للانقطاع في اي لحظة، بما قد يطوي مرحلة الانضباط بقواعد الاشتباك المعمول بها منذ العام 2006، ويفتح مرحلة جديدة بلا قواعد، تفلت فيها الامور نحو حرب أشدّ واوسع".

محاولات احتواء

وذكرت أنّ "اللافت في موازاة هذا التطور، هو انّ الساعات الاخيرة سجّلت سخونة ملحوظة في حركة الاتصالات". وكشفت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، أنّ "مستويات دبلوماسية غربية وغير عربية، تواصلت مع مسؤولين وجهات رسمية لبنانية، في محاولة لاحتواء التوتر على الجبهة الجنوبية، وتجنّب الانزلاق إلى مواجهة أكبر".

وأوضحت المعلومات أنّ "هذه الاتصالات تقاطعت عند الرغبة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصاً على الجبهة الجنوبية، وحملت تأكيداً اميركياً متجدداً بأنّ اسرائيل ليست راغبة في الدخول في مواجهة مع "حزب الله" في لبنان".

ولفتت إلى أنّ "الجواب عن ذلك جاء ليفيد بأنّ لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن النّفس، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة التي تنفّذها على الأراضي اللبنانية، وثمّة قواعد اشتباك معمول بها. وعلى رغم سقوط عدد كبير من الشهداء لدى "حزب الله"، فإنّ الحزب بقي ملتزماً بتلك القواعد، الّا أنّ اسرائيل خرقت تلك القواعد باستهداف المدنيين على طريق عيناتا - عيترون، ما ادّى الى استشهاد الفتيات الثلاث وجدّتهن، وقبلها قتل الراعيين الشابين قرب الحدود، وقبلها ايضاً قتل الصحافيين. وبالتالي، ما تقوم به اسرائيل يؤكّد بلا أدنى شك انّها تتعمّد أن تُدحرج كرة النّار في اتجاه الانفجار".

في السياق ذاته، أفادت مصادر مسؤولة لـ"الجمهورية"، بانّ "عدداً من السفراء والدبلوماسيين تواصلوا خلال الايام الثلاثة الاخيرة من الاسبوع الماضي، مع مستويات وشخصيات لبنانية سياسية وغير سياسية، تركّزت في معظمها على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، محاولةً الحصول على اجابات حول ما قصده بالاحتمالات والخيارات المفتوحة، ومشدّدة في الوقت نفسه على عدم توتير الجبهة الجنوبية".

وبيّنت أنّ "في هذا السياق، كانت للمسؤول الاميركي آموس هوكشتاين اتصالات هاتفية متعددة مع عدد من المسؤولين، وبعض هذه الاتصالات جرى في ساعة متأخّرة من الليل".

جهوزية للحرب

على صعيد متّصل، أشارت مصادر مسؤولة حليفة لـ"حزب الله"، لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ "جهات دبلوماسية اوروبية سعت في الايام الاخيرة، الى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الحزب، في محاولة واضحة لثنيه عن الإقدام على اي خطوة من شأنها أن تمدّد ما تسمّيه "الصراع الدائر في قطاع غزة الى لبنان". وعكست تلك الجهات خشية متزايدة لديها، بانّ جبهة لبنان بلغت أقصى درجات الخطر من الانزلاق الى مواجهة واسعة، وهو الأمر الذي تسعى باريس تحديداً الى تجنّبه، والرئيس ايمانويل ماكرون في حركة اتصالات مكثفة على اكثر من خط دولي، لمنع تمدّد المواجهات الى لبنان".

وذكرت أنّ "تلك الجهات الدبلوماسية تلقّت جواباً مسبقاً، حدّده السيد نصرالله في خطاب تأبين شهداء الحزب "على طريق القدس" يوم الجمعة الماضي".

لا مصلحة بالحرب

في السياق، كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"الجمهوريّة"، أنّ "الحركة الاخيرة لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عكست تضامناً مع لبنان، وتأكيداً على ضرورة الحفاظ على استقراره، وتطابقاً في وجهات النظر حيال ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة".

تكثيف الإتصالات اللبنانية

على الصعيد الدبلوماسي، أفادت مصادر وزارة الخارجية لـ"الجمهورية"، بأنّ "الوزير عبد الله بوحبيب سيواصل إتصالاته ولقاءاته مع السفراء المعتمدين في لبنان، لشرح الموقف الرسمي من الحرب الإسرائيلية على غزة والاعتداءات على لبنان، التي يذهب ضحيتها المدنيون، وهويُبلغ من يلتقيهم أو يتواصلون معه أن "لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها، وأن المطلوب من دول الغرب الضغط على إسرائيل، لأنها هي من يقوم بتصعيد الأمور الى الحد الأقصى وتُهدد بتدمير لبنان وردّه الى العصر الحجري".

وأوضحت أن "لبنان يطلب من دول الغرب وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وإدخالا فوريا وغير مشروط للمواد الطبية والإغاثية الى غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين الى خارج غزة، وفي الأصل التفكير جدياً بأسباب هذا الصراع وهي نتيجة 75 سنة من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن الحل هو سياسي بإنشاء الدولتين، خصوصاً أن إسرائيل لديها رغبة قوية بالإنتقام الأعمى؛ وتمتلك "رخصة للقتل الجماعي" والتدمير الممنهج في عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني".

وعن الموقف الأميركي من هذه الإتصالات، أكّدت المصادر أن "الموقف الأميركي ما زال على حاله برفض وقف إطلاق النار، كما أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والتوصل الى هدنة إنسانية وتحييد المدنيين".

باريس تستوعب الانتقادات اللبنانية لموقفها من غزة

من جهتها، ركّزت صحيفة "الشّرق الأوسط"، على أنّ "فرنسا تسعى لاستيعاب ردود الفعل السلبية المترتبة على انحيازها لصالح إسرائيل في حربها على حركة "حماس" في قطاع غزة، وهذا ما يفسّر إيفادها وزير الدفاع والجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو إلى بيروت، في محاولة، كما يقول مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط"، إلى إعادة لملمة الموقف الفرنسي، للتأكيد على أن باريس تتموضع حالياً في الوسط، من دون أن تبدّل موقفها برفضها التعرّض للمدنيين وإصرارها على أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة والواقعية؛ لقطع الطريق على تدحرج الوضع نحو التصعيد والتدهور بانتقال التوتر من غزة إلى الجبهة الشمالية".

وبيّنت أنّ "زيارة الوزير الفرنسي للبنان لم تكن محصورة بتفقّده للوحدة الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بمقدار ما أنها تأتي، ولو متأخرة، لتصويب الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لإسرائيل، وعكسته وزيرة الخارجية كاترين كولونا في لقاءاتها في بيروت، برئيسَي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون، بتحذيرها من انخراط لبنان في الحرب الدائرة في غزة لأنه في هذه الحال لن تبقى منطقة لبنانية آمنة".

ولفت المصدر الوزاري إلى أن "كولونا لم تكن مضطرة لأن تنقل للذين التقتهم في بيروت، رسالة تهديد للبنان بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية"، مؤكّدًا أنّ "الأجواء التي سادت لقاءاتها لم تكن مريحة، خصوصاً أن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو أناب عنها في نقل التهديدات الفرنسية إلى عدد من النواب والقيادات السياسية، التي لم تكن مشمولة بلقاءات كولونا".

وكشف أن "لوكونور أبلغ الذين التقاهم بأن باريس تقف في الوسط، وأن لا صحة لانحيازها لصالح إسرائيل، وهي تسعى لتحييد لبنان بمنع تمدُّد الحرب الدائرة بين "حماس" وإسرائيل إلى الجبهة الشمالية، ويؤكد بأن ما يهمها إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق، وتفعيل مهمات القوة الدولية المكلفة بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701".

ونوّهت الصحيفة إلى أنّ "اللافت أن زيارة الوزير الفرنسي تزامنت مع تبدُّل في موقف باريس حيال النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل، لصالح تصويتها في الأمم المتحدة إلى جانب الدعوة لوقف إطلاق النار، وتأمين إيصال المساعدات الدولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته في هذا الخصوص".