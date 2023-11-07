"النشرة": هدوء حذر يخيم على القطاع الشرقي مع تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الهدوء المشوب بالحذر الشديد يخيم هذا الصباح على منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والعرقوب في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يخرقه بشكل دائم تحليقا مكثفا للطيران المروحي التجسسي نوع ام كا فوق مزارع شبعا، العرقوب، تلال كفرشوبا ومرتفعات جبل الشيخ في منطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى".

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