بن زايد بحث مع هاريس بتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في غزة وتكثيف المساعدات للمدنيين

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "رئيس الإمارات الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائبة الرّئيس الأميركي كامالا هاريس، بحثا خلاله بالجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإغاثيّة للمدنيّين المتضرّرين، وذلك في ظلّ استمرار التّصعيد العسكري الّذي يشهده القطاع".
وأشارت إلى أنّهما "بحثا بأولويّة العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانيّة للمدنيّين في غزة، وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدّولي، بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثيّة، وتوفير ممرّات آمنة لتمكين المنظّمات الإنسانيّة من القيام بدورها في هذا الشّأن".
وأوضحت "وام"، أنّ "الاتصال تطرّق أيضًا إلى ضرورة الدّفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السّلام الشّامل والعادل والمستدام، الّذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة، ويجنّبها اتساع دائرة العنف ومزيدًا من الأزمات".
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