مقتل 14 مهاجراً فنزويلياً في حريق في تشيلي

أعلنت السلطات المحليّة في تشيلي، عن مقتل 14 مهاجراً فنزويلياً، بينهم أطفال، في حريق اندلع الإثنين في مدينة صفيح في جنوب تشيلي.

ولفت نائب رئيس بلدية كورونيل خافيير فالنسيا، الى أنه "يؤسفنا إعلان مصرع 14 من سكّان مدينتا. إنّهم أفراد ثلاث أسر: ثمانية قاصرين وستّة بالغين. لقد لقوا مصرعهم بسبب هذا الحريق الذي دمّر منزلهم".

وأضاف فالنسيا أنّ "هذه أسر فنزويلية تعيش في فقر مدقع في هذا الحيّ العشوائي من المدينة"، مؤكداً أن "سبب الحريق لم يتّضح في الحال، لكن العناصر الأولية للتحقيق تشر إلى أنّ الحريق اندلع من موقد صنعه الضحايا لحماية أنفسهم من البرد".

وتقع كورونيل على بُعد 530 كلم جنوب العاصمة سانتياغو. ومنذ الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطرة التي اندلعت في فنزويلا عام 2017، ارتفع عدد المهاجرين من هذا البلد إلى تشيلي بشكل ملحوظ.