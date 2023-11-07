شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة مثمنا مطالبة بلجيكا بمعاقبة إسرائيل: انتصار للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي البلجيكية من ضرورة دراسة إجراءات ضد إسرائيل على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما دعت إليه الوزيرة البلجيكية يعد انتصارا لقيم الإنسانية وبداية لاستفاقة أوروبية لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها، ويتوافق مع الموقف المصري.

وأشار عبد العزيز، إلى أن ما أعلنته الوزيرة البلجيكية يشمل دراسة عقوبات اقتصادية تتضمن حظر المنتجات، وكذلك عقوبات دبلوماسية تتمثل في حظر دخول كبار الشخصيات.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد من البناء على مثل تلك الإجراءات لتعزيز السردية الصحيحة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لضمان وقف العدوان واستعادة الأرض المحتلة.