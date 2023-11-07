شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تستعرض خطة عمل وزارة الإدارة المحلية وتبحث آلية التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعرض لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد السجينى، خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، ومن المزمع حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة الإسماعيلية والخاصة بتظلم مستأجري المحلات المميزة بشارع التحرير – السوق التجاري – مدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية – من رفع القيمة الإيجارية للمحلات، وقيام المحافظة بتحرير محاضر حجز وتبديد ضد مستأجري (38) محل تجاري، والكافيتريا الخاصة بموقف سيارات الأجرة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، والتي تم التعاقد عليها بتاريخ 26/2/2020، مع العلم أنه تبين عند استلامهم بتاريخ 1/3/2020 عدم وجود مرافق (مياه شرب، صرف صحي، كهرباء) مما أدى إلى توقف مزاولة النشاط لحين توصيل المرافق، فضلاً عن ظهور جائحة كورونا وتعطيل العمل وعدم مزاولة النشاط حتى الآن، الأمر الذي يتطلب إلغاء المحاضر وإعفاءهم من سداد القيمة الإيجارية حفاظا على السلم الاجتماعي لهم ولأسرهم.

وتناقش أيضا، طلب إحاطة بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة بالفصل عن قرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، حيث إنها يتوافر بها جميع الإمكانيات الأساسية والاشتراطات من حيث المساحة والسكان والخدمات وعدد التوابع، وطلب بشأن ضرورة معاملة قرى (الحجاز– نفيشة – الفردان) كباقي قرى مركز ومدينة الإسماعيلية حيث إنها وحدات قروية قائمة بالفعل، وعند تقدم المواطنين باستصدار أية تراخيص للبناء أو أية أنشطة تطلب وزارة الإسكان التعامل معهم وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي تطبق في المدينة.