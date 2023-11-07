انطلاق مراسم تشييع جثامين الفتيات الثلاث وجدّتهن اللواتي استشهدن نتيجة قصف اسرائيلي في عيناثا أول من امس

انطلقت مراسم تشييع جثامين الفتيات الثلاث وجدّتهن في بلدة بليدا، اللواتي استشهدن في عيناثا أول من امس نتيجة قصف اسرائيلي. والشهيدات الـ4 هُنّ: سميرة عبد الحسين أيوب والأطفال: ريماس، تالين، وليان شور.

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