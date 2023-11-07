"هآرتس": الإدارة الأميركية قلقة لافتقار نتانياهو إلى استراتيجية الخروج من غزة

كشفت صحيفة "هآرتس"، أن "الإدارة الأميركية قلقة إزاء افتقار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى استراتيجية خروج من غزة".
وذكرت "هآرتس"، أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طرح أسئلة حول هذا الموضوع على نتانياهو وأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكنه تلقى انطباعا بأن الأمر لم يطرح للمناقشة حتى الآن".
وأضافت أن"نتانياهو يرفض منذ فترة طويلة البحث في الوضع لإنهاء الحرب"، مشيرة إلى أن "توغل القوات إلى قلب مدينة غزة يزيد من المخاطر لارتكاب أخطاء".
وأكدت الصحيفة، أن "وزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون النقل التدريجي للسيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، والذي تروّج له الإدارة الأميركية".
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